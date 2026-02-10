Rissa tra famiglie dopo la lite condominiale | padri

Una lite tra condomini a Padova, nel quartiere di Mortise, è finita in una rissa violenta tra due famiglie. Quattro persone sono state ferite e otto sono state denunciate. La scena si è svolta nel pomeriggio, quando i feriti sono stati portati in ospedale per le medicazioni. La polizia ha fermato gli aggressori e sta facendo i rilievi per ricostruire cosa sia successo.

Una lite condominiale degenerata in una violenta rissa tra famiglie a Padova, in particolare nel quartiere di Mortise, ha lasciato quattro feriti e otto persone denunciate. L’episodio, avvenuto lunedì 9 febbraio in via Bajardi, ha coinvolto padri, madri e figli, culminando in un confronto fisico che ha richiesto l’intervento massiccio delle forze dell’ordine. Il questore Marco Odorisio ha annunciato una stretta sulla sicurezza nel quartiere con una serie di provvedimenti amministrativi. La mattinata di panico si è consumata nel cortile delle case popolari, trasformato in un ring a cielo aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Padova Mortise Rissa tra famiglie dopo la lite condominiale: padri, madri e figli si picchiano in strada. Quattro feriti e otto denunce. Il sospetto dei coltelli Una lite tra famiglie si trasforma in una rissa in strada a Mortise. Lite condominiale tra famiglie a Portici, “picchiati a Santo Stefano per le foglie cadute sul balcone” Una lite condominiale a Portici il giorno di Santo Stefano è degenerata in una violenta aggressione tra le famiglie coinvolte. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. DON ALI MINACCIA DI MORTE UN INSEGNANTE DI SCUOLA DAVANTI ALLA FIGLIA PICCOLA INSIEME ALLA SUA GANG! Ultime notizie su Padova Mortise Argomenti discussi: Rissa tra famiglie dopo la lite condominiale: padri, madri e figli si picchiano in strada. Quattro feriti e otto denunce. Il sospetto...; L'amore tra due giovani e la faida tra le famiglie, scoppia la rissa a colpi di casco: un arresto e 5 denunce; Far West a Mortise, rissa in strada tra due famiglie: otto denunciati; Incidente e rissa, tutti al Pronto soccorso. Rissa tra famiglie dopo la lite condominiale: padri, madri e figli si picchiano in strada. Quattro feriti e otto denunce. Il sospetto dei coltelliPADOVA - Mattinata di panico lunedì 9 febbraio nel cuore di Mortise: il cortile delle case popolari di via Bajardi è stato trasformato in un ring a cielo aperto. Quella che ... ilgazzettino.it Far West a Mortise, rissa in strada tra due famiglie: otto denunciatiL'allarme al 113 oggi 9 febbraio alle 13. Una decina di persone si sono picchiate in via Bajardi. Quattro di loro sono rimasti feriti. La Polizia con più mezzi ha bloccato i duellanti: 8 denunciati e ... padovaoggi.it Palermo, violenta rissa tra due famiglie in via Monfenera: un arresto e cinque denunce Palermo, rissa tra due famiglie in via Monfenera: un arresto per violenza a pubblico ufficiale e cinque denunce. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualit facebook Amore tormentato a Palermo, rissa in strada tra due famiglie in via Monfenera dlvr.it/TQhz7Z #Sicilia #LiveSicilia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.