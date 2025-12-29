Lite condominiale tra famiglie a Portici picchiati a Santo Stefano per le foglie cadute sul balcone

Una lite condominiale a Portici il giorno di Santo Stefano è degenerata in una violenta aggressione tra le famiglie coinvolte. Secondo quanto riferito, i confronti sono diventati fisici, con episodi di aggressione anche con ombrelli. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha attirato l'attenzione delle autorità. Di seguito, i dettagli sulla dinamica degli eventi e le dichiarazioni delle parti coinvolte.

Una banale lite condominiale avvenuta in viale Leone San Cristoforo, a Portici, lo scorso 26 dicembre intorno alle ore 14, si è trasformata in una brutale aggressione ai danni di un nucleo familiare. Come si evince dalla denuncia sporta, dopo che le parti si era - facebook.com facebook

