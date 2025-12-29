Lite condominiale tra famiglie a Portici picchiati a Santo Stefano per le foglie cadute sul balcone

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lite condominiale a Portici il giorno di Santo Stefano è degenerata in una violenta aggressione tra le famiglie coinvolte. Secondo quanto riferito, i confronti sono diventati fisici, con episodi di aggressione anche con ombrelli. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha attirato l'attenzione delle autorità. Di seguito, i dettagli sulla dinamica degli eventi e le dichiarazioni delle parti coinvolte.

Lite condominiale a Portici il giorno di Santo Stefano finisce in aggressione. La denuncia del M5S: "Picchiati anche con gli ombrelli". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Lite condominiale a Portici tra due famiglie, “picchiati a Santo Stefano per le foglie cadute sul balcone”

Leggi anche: "Sono cadute le foglie sul mio balcone": vicini aggrediti dal branco con mazze e ombrelli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lite condominiale a Portici tra due famiglie, picchiati a Santo Stefano per le foglie cadute sul balcone; Uomo cade per diversi metri tra gli scogli: lo spettacolare salvataggio dei Vigili del fuoco - VIDEO; Sono cadute le foglie sul mio balcone | vicini aggrediti dal branco con mazze e ombrelli.

lite condominiale famiglie porticiLite condominiale a Portici tra due famiglie, “picchiati a Santo Stefano per le foglie cadute sul balcone” - Lite condominiale a Portici il giorno di Santo Stefano finisce in aggressione. fanpage.it

Lite condominiale a colpi di spray urticante: condominio evacuato - Liti per motivi apparentemente banali innescano un ginepraio di discussioni che non sono sempre facilmente gestibili. it.blastingnews.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.