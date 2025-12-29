Lite condominiale a Portici tra due famiglie picchiati a Santo Stefano per le foglie cadute sul balcone

Una lite condominiale a Portici, avvenuta il giorno di Santo Stefano, è sfociata in una colluttazione tra due famiglie, con alcune persone che sarebbero state colpite anche con gli ombrelli. La vicenda ha attirato l’attenzione del M5S, che ha denunciato l’accaduto. Questa notizia evidenzia le tensioni che possono emergere all’interno dei condomini e la necessità di gestire con attenzione i conflitti tra vicini.

Lite condominiale a Portici il giorno di Santo Stefano finisce in aggressione. La denuncia del M5S: "Picchiati anche con gli ombrelli".

"Sono cadute le foglie sul mio balcone": vicini aggrediti dal branco con mazze e ombrelli - Una banale lite condominiale, avvenuta in viale Leone San Cristoforo a Portici, lo scorso 26 dicembre intorno alle ore 14, si è trasformata in una brutale aggressione ai danni di un nucleo familiare. napolitoday.it

