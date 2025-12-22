Carpi chiude settimo. A +11 dalla zona playout.

Settimo posto, in piena zona playoff, a -2 dalla quarta piazza del Pineto, con 3 punti di margine dalla prima squadra fuori dagli spareggi promozione e un rassicurante +11 sui playout. Dire che il girone di andata del Carpi con 26 punti frutto di 7 successi, 5 pari e 6 ko è stato da incorniciare è dire poco. Nemmeno la piccola frenata delle ultime 3 gare di dicembre – 2 punti fra Vis Pesaro, Forlì e Guidonia – ha cambiato la valutazione del cammino della squadra di Cassani, capace di conquistare sul campo 29 punti considerando anche i 3 ottenuti grazie al 2-1 sul Rimini e poi tolti per l’esclusione dei romagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

