Risate di gioia | quando il teatro racconta se stesso con Elena Bucci e Marco Sgrosso

Venerdì 13 febbraio, il teatro ha portato in scena “Risate di gioia” con Elena Bucci e Marco Sgrosso. Lo spettacolo fa parte della stagione “Un teatro di pace” organizzata dal Teatro Due Mondi. La rappresentazione ha attirato un pubblico numeroso, curioso di vedere come il teatro possa raccontare se stesso attraverso momenti di allegria e riflessione. La scena si è accesa e ha preso vita con due attori che hanno coinvolto gli spettatori in un viaggio tra risate e emozioni genuine.

Sul palco, Elena Bucci e Marco Sgrosso, della Compagnia Le belle.

