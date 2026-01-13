Anteprima nazionale | La morte e la fanciulla con Elena Bucci e Marco Sgrosso

Da ravennatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Comunale di Russi inaugura la nuova stagione venerdì 16 gennaio alle 20:45 con un’anteprima nazionale. Sul palco, Elena Bucci e Marco Sgrosso porteranno in scena

La stagione teatrale del Comunale di Russi riparte venerdì 16 gennaio alle 20:45 con un’anteprima nazionale: La morte e la fanciulla di Ariel Dorfman. Una drammatica riflessione sul trauma, sulla giustizia, sulla vendetta e il perdono. Elena Bucci e Marco Sgrosso portano in scena la loro lettura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: La morte e la fanciulla arriva a Milano: un thriller sulla memoria e la giustizia

Leggi anche: Elena Bucci porta sul palco la storia di Tosca Casadio: una partigiana tra Russi e Roma

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.