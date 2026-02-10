Riposto verso la deroga per la riapertura del soccorso in ambulanza con medico a bordo

Questa mattina nella sede dell’assessorato regionale alla Salute si è svolto un tavolo tecnico che potrebbe portare alla riapertura del servizio di emergenza-urgenza con ambulanza e medico a bordo a Riposto. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e proteste da parte dei cittadini e delle associazioni locali. Ora si attende una risposta concreta che possa garantire un soccorso più rapido e sicuro per chi vive nel distretto giarrese.

E' emersa la necessità di arrivare all'inserimento definitivo di postazioni medicalizzate all'interno della programmazione Seus Si è tenuto questa mattina, nella sede dell'assessorato regionale alla Salute, un tavolo tecnico decisivo per il futuro del servizio di emergenza-urgenza nel distretto giarrese. All'incontro hanno partecipato i sindaci del comprensorio e i vertici tecnici del settore, con l'obiettivo di risolvere le criticità legate alla copertura del servizio di soccorso nel territorio. Il primo risultato ottenuto riguarda la comunità di Riposto. "L'esito del confronto – afferma il deputato Santo Primavera - è stato positivo: è stato infatti sancito l'immediato ripristino della postazione dell'ambulanza nella cittadina marinara.

