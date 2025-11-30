Lamezia Terme l’ambulanza arriva dopo mezz’ora e senza medico a bordo | padre muore tra le braccia del figlio 15enne

Un uomo di 57 anni è morto questa sera a Lamezia Terme mentre il figlio di 15 anni tentava disperatamente di rianimarlo seguendo le istruzioni fornite al telefono dagli operatori del 118. L’ambulanza è arrivata dopo oltre trenta minuti e senza medico a bordo, troppo tardi per salvargli la vita. A rendere pubblica la vicenda è Saverio Ferrari, delegato provinciale del Sindacato medici italiani e sanitario del 118 in servizio all’ospedale di Soveria Mannelli, che parla di «episodio drammatico, figlio di un sistema in sofferenza profonda». L’infarto e i tentativi di salvataggio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe accusato un malore, probabilmente un infarto, nella propria abitazione. 🔗 Leggi su Open.online

