L' ambulanza arriva solo dopo mezzora e senza medico a bordo | papà muore tra le braccia del figlio di 15 anni

Leggo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpito presumibilmente da infarto, un uomo di 57 anni è morto tra le braccia del figlio quindicenne mentre erano in attesa dell'ambulanza del 118, che però é arrivata. 🔗 Leggi su Leggo.it

l ambulanza arriva solo dopo mezzora e senza medico a bordo pap224 muore tra le braccia del figlio di 15 anni

© Leggo.it - L'ambulanza arriva solo dopo mezzora e senza medico a bordo: papà muore tra le braccia del figlio di 15 anni

Altre letture consigliate

ambulanza arriva dopo mezzoraL'ambulanza arriva solo dopo mezzora e senza medico a bordo: papà muore tra le braccia del figlio di 15 anni - Colpito presumibilmente da infarto, un uomo di 57 anni è morto tra le braccia del figlio quindicenne mentre erano in attesa dell'ambulanza del 118, che però é ... Come scrive leggo.it

L’ambulanza arriva in ritardo, 57enne muore tra le braccia del figlio. L’ospedale di Lamezia era a 1 km - L'ambulanza arriva in ritardo, 57enne muore tra le braccia del figlio. Riporta quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Ambulanza Arriva Dopo Mezzora