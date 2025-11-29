L' ambulanza arriva solo dopo mezzora e senza medico a bordo | papà muore tra le braccia del figlio di 15 anni

Colpito presumibilmente da infarto, un uomo di 57 anni è morto tra le braccia del figlio quindicenne mentre erano in attesa dell'ambulanza del 118, che però é arrivata. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - L'ambulanza arriva solo dopo mezzora e senza medico a bordo: papà muore tra le braccia del figlio di 15 anni

Altre letture consigliate

Babbo Natale esiste e arriva per far brillare i sogni di grandi e piccini. Un pomeriggio di truccabimbi, giochi e l’ambulanza dei pupazzi vi aspetta l’8 dicembre dalle 15 in piazza Martiri. . . . . #crocerossa #crocerossaitaliana #unitaliacheaiuta #criborgoman - facebook.com Vai su Facebook

Il Ministro Schillaci ci informa che in molte parti d’Italia l’ambulanza non arriva mai, però poi non fa nulla per risolvere il problema. Non è un’opinione. Non è propaganda. Lo dice Agenas, l’agenzia del Ministero della Salute: 41 aziende sanitarie su 110 supera Vai su X

L'ambulanza arriva solo dopo mezzora e senza medico a bordo: papà muore tra le braccia del figlio di 15 anni - Colpito presumibilmente da infarto, un uomo di 57 anni è morto tra le braccia del figlio quindicenne mentre erano in attesa dell'ambulanza del 118, che però é ... Come scrive leggo.it

L’ambulanza arriva in ritardo, 57enne muore tra le braccia del figlio. L’ospedale di Lamezia era a 1 km - L'ambulanza arriva in ritardo, 57enne muore tra le braccia del figlio. Riporta quotidianodelsud.it