Riparazione della condotta regionale mezza giornata senz' acqua

Questa mattina Nepta ha annunciato che giovedì 12 febbraio 2026, tra le 15 e le 22, l’acqua sarà interrotta nel Comune di Baia e Latina. La sospensione riguarda la riparazione della condotta regionale, quindi le case rimarranno senz’acqua per tutta la sera. L’azienda invita i cittadini a organizzarsi in anticipo per evitare disagi.

Nepta comunica che giovedì 12 febbraio 2026, dalle 15 alle 22, sarà sospesa la fornitura idrica nel Comune di Baia e Latina. L'interruzione si rende necessaria per consentire un intervento programmato di riparazione alla condotta regionale nei pressi dell'impianto di sollevamento di Dragoni, a cura dell'Acquedotto Regionale. La sospensione interesserà esclusivamente le zone del territorio comunale servite dalla rete regionale, in particolare la frazione di Latina; nella frazione di Baia la fornitura idrica sarà sospesa in via Aldo Moro, via Pietro Nenni, via Luigi Sturzo, la Strada Provinciale e le strade limitrofe.

