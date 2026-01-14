Si rompe un' importante condotta parte della città senz' acqua | intervento di riparazione in corso

Da stanotte sono in corso interventi di riparazione su una delle condotte principali dell'acquedotto in viale Farini, che ha causato l'interruzione dell'erogazione dell'acqua in alcune zone della città. I lavori sono necessari per ripristinare il servizio e garantire la normale distribuzione. La situazione sarà aggiornata non appena l'intervento sarà completato.

Da stanotte sono in corso i lavori di riparazione di una delle condotte principali che portano acqua alla città, in viale Farini. Il guasto ha comportato la sospensione dell'erogazione dell'acqua, in particolare nell'area urbana. Hera sta intervenendo per la risoluzione della rottura, che.

