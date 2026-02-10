Rinnovo McKennie c’è distanza tra domanda e offerta | cosa trapela dalle ultime indiscrezioni Non solo MLS su di lui

La trattativa per il rinnovo di Weston McKennie tra Juventus e il suo entourage si scontra con una distanza economica. Le ultime indiscrezioni parlano di un gap tra domanda e offerta e di possibili inserimenti di club europei e MLS, pronti a intervenire per portarlo via dalla Juve. La situazione rimane aperta, con i tifosi che attendono sviluppi concreti.

Rinnovo McKennie, distanza economica tra le parti per il prolungamento del texano: i club europei e l’MLS pronti a inserirsi nella trattativa. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus resta avvolto nell’incertezza proprio nel momento di massima brillantezza del centrocampista americano. Nonostante il ruolo di “equilibratore” totale ritagliato per lui da Luciano Spalletti, le negoziazioni per il rinnovo del contratto, in scadenza al termine della stagione, non hanno ancora portato alla fumata bianca. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’AD Comolli e il DS Ottolini stanno portando avanti i dialoghi con l’entourage del calciatore, ma la distanza tra l’offerta bianconera e le richieste del classe ’98 rimane marcata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Weston McKennie potrebbe lasciare la Serie A nei prossimi mesi.

