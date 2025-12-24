Palestra torna all’Atalanta a gennaio? Ecco cosa trapela dalle ultime indiscrezioni | l’esterno non conosce ancora il suo futuro

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palestra potrebbe tornare all’Atalanta nella sessione di gennaio. L’operazione con il Cagliari coinvolge Brescianini e Daniel Maldini. La Juventus osserva con attenzione le manovre delle dirette concorrenti, in particolare l’asse di mercato che si sta consolidando tra Bergamo e la Sardegna per il 2026. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ Atalanta starebbe valutando seriamente il richiamo anticipato di Marco Palestra dal prestito al Cagliari già durante il mese di gennaio. Il giovane esterno, che si è messo in luce sotto la guida di Fabio Pisacane, rappresenterebbe un rinforzo immediato per le rotazioni di Raffaele Palladino, ma l’operazione si inserisce in un incastro più ampio che prevede lo spostamento di diverse pedine tra i due club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

palestra torna all8217atalanta a gennaio ecco cosa trapela dalle ultime indiscrezioni l8217esterno non conosce ancora il suo futuro

© Juventusnews24.com - Palestra torna all’Atalanta a gennaio? Ecco cosa trapela dalle ultime indiscrezioni: l’esterno non conosce ancora il suo futuro

Leggi anche: Palestra, l’Atalanta ha deciso il suo futuro: ecco cosa succederà a gennaio e dove giocherà l’esterno del Cagliari

Leggi anche: Calciomercato Inter, Bastoni e quello che sarà il futuro a gennaio. Ecco le ultime indiscrezioni nerazzurre

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

palestra torna all8217atalanta gennaioPalestra, intrigo Cagliari-Atalanta-Inter: lo scenario e gli incastri tra gennaio e giugno - L'esterno destro classe 2005 è uno dei nomi emergenti del calcio italiano: tanti i club interessati, anche all'estero ... msn.com

palestra torna all8217atalanta gennaioPalestra, l’Atalanta ha deciso il suo futuro: ecco cosa succederà a gennaio e dove giocherà l’esterno del Cagliari - Il giocatore resterà in Sardegna Il nome Palestra sta iniziando a circolare con sempre maggiore in ... calcionews24.com

palestra torna all8217atalanta gennaioMarco Palestra non si muove a gennaio. A meno che non ci siano offerte folli - Sto bene al Cagliari e spero di continuare così per portare la squadra alla salvezza". tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.