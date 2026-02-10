Rinnovo Juve per McKennie in bilico | la MLS non è l' unica interessata

La Juventus non ha ancora deciso il futuro di Weston McKennie. Il centrocampista americano è in bilico tra il rinnovare il contratto o cercare una nuova squadra. La MLS resta un’opzione, ma non è l’unica strada. La società continua a monitorare la situazione, mentre McKennie aspetta risposte e valuta le sue possibilità. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se resterà a Torino o se si trasferirà altrove.

Nel contesto della Juventus, Weston McKennie si trova al centro di una valutazione contrattuale che riflette la crescita recente e la centralità tattica conquistata. Nonostante un rendimento in costante miglioramento, la trattativa per il rinnovo, la cui scadenza è fissata a fine stagione, non ha ancora trovato una soluzione definitiva. Le interlocuzioni tra la dirigenza e l’entourage del giocatore proseguono, ma la distanza tra domanda e offerta resta significativa. La negoziazione è caratterizzata da una netta distanza tra domanda e offerta e da una richiesta di adeguamento economico che rifletta la crescita di valore del centrocampista. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

