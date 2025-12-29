McKennie Juve | dallo stallo sul fronte rinnovo alla nuova opzione MLS tutti gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista
Aggiornamenti sul futuro di Weston McKennie, centrocampista della Juventus. Dopo un periodo di stallo nelle trattative per il rinnovo contrattuale, si prospettano nuove possibilità, tra cui un interesse dalla Major League Soccer. Questo articolo analizza la situazione attuale e le possibili evoluzioni del suo percorso con i bianconeri e oltre, offrendo uno sguardo obiettivo sulle ultime novità riguardanti il giocatore.
McKennie Juve, stallo totale sul fronte rinnovo e sirene dalla Major League Soccer: il punto sul futuro del centrocampista statunitense. Il futuro di Weston McKennie appare sempre più incerto e le strade del mercato sembrano allontanarlo progressivamente da Torino. Le recenti indiscrezioni delineano uno scenario complesso per il centrocampista texano, il cui legame contrattuale con la Juventus terminerà ufficialmente nel giugno 2026. Sebbene il giocatore abbia spesso dimostrato la sua grande utilità tattica e versatilità in campo, guadagnandosi la stima tecnica di Luciano Spalletti, la situazione relativa al prolungamento è giunta a un punto morto, alimentando concretamente le voci di un possibile addio a parametro zero al termine dell'accordo attuale.
