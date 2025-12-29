McKennie Juventus quale futuro per il texano? Col rinnovo sempre in stand-by prende quota questa ipotesi Cosa filtra dalla Continassa
Le voci sul futuro di Weston McKennie alla Juventus continuano a circolare, con il rinnovo del contratto ancora in sospeso. Secondo quanto filtrato dalla Continassa, il centrocampista texano sembra ormai prossimo a lasciare il club a fine stagione, con un addio a parametro zero e un possibile ritorno negli Stati Uniti. Resta da capire quali sviluppi porteranno le prossime settimane in questa situazione.
McKennie Juventus: il centrocampista texano non rinnoverà il contratto e si prepara all'addio a zero in estate per tornare negli Stati Uniti. Le strategie di mercato della Juventus non riguardano soltanto i colpi in entrata per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti, ma passano inevitabilmente anche dalla gestione dei contratti in scadenza e dalle uscite programmate. In questo scacchiere complesso, il futuro di Weston McKennie appare ormai segnato e sempre più lontano dalla Mole. Il centrocampista texano, che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante grazie alla sua duttilità tattica e alla capacità di inserimento, è giunto al capitolo finale della sua avventura in bianconero.
