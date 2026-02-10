Rinnovo McKennie permane lo stallo | quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato!

La trattativa per il rinnovo di McKennie con la Juventus resta in stallo. Il centrocampista americano non ha ancora firmato il nuovo contratto e il club bianconero non sembra voler cedere sulle condizioni. Nel frattempo, l’Inter e alcune grandi squadre europee monitorano da vicino la situazione, pronte a inserirsi se si dovesse concretizzare un addio. Sul campo, McKennie dà il suo solito contributo, ma dietro le quinte la pressione si fa sentire, e il futuro del giocatore resta tutto da definire.

Juventus, il ds Ottolini annuncia: «Contatti in corso per il rinnovo di McKennie! E su Vlahovic.»

