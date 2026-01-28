Santa Croce sull' Arno | anagrafe aperta il sabato mattina per il rinnovo della carta d' identità elettronica

L’amministrazione di Santa Croce sull’Arno ha deciso di aprire l’ufficio anagrafe anche il sabato mattina. L’obiettivo è permettere ai cittadini di rinnovare più facilmente la carta d’identità elettronica, soprattutto chi ancora ha quella cartacea. L’iniziativa si inserisce in un tentativo di semplificare i ritardi e le code spesso presenti negli uffici pubblici. Ora, quindi, chi deve aggiornare il documento può recarsi all’ufficio anche nel fine settimana, senza dover aspettare i giorni feriali. La novità è già stata accolta

Ufficio anagrafe aperto in via straordinaria il sabato mattina a Santa Croce sull'Arno. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno, nasce per agevolare il rinnovo della carta d'identità elettronica per chi possiede ancora il modello cartaceo, che cesserà di essere definitivamente valida a livello nazionale ed europeo dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza indicata sul documento. Il servizio aggiuntivo del sabato mattina si affianca agli orari consueti dell'ufficio. Per accedere al servizio ed effettuare il rinnovo, al costo di 22 euro e disponibile per il pagamento elettronico tramite bancomat, è necessario soltanto portare la vecchia carta d'identità cartacea.

