Juventus Women Peyraud-Magnin vola in NWSL | porte girevoli in rosa

La Juventus Women annuncia una modifica nel proprio organico con il trasferimento di Pauline Peyraud-Magnin alla NWSL. Dopo l’addio di Estelle Cascarino, questa operazione segna un cambiamento importante nel reparto portieri. La società continua a gestire con attenzione la composizione della rosa, mantenendo un equilibrio tra obiettivi sportivi e strategie di mercato.

Porte girevoli in casa Juventus Women. Dopo l’uscita di Estelle Cascarino verso il West Ham Women, prende forma un’altra operazione in uscita di peso. È tutto pronto per l’addio di Pauline Peyraud-Magnin. Il portiere bianconero volerà negli Stati Uniti per firmare con i Denver Summit e giocare in NWSL. Un passaggio già nei piani della giocatrice, che ha chiesto di anticipare di sei mesi un desiderio espresso da tempo. Movimenti anche sul fronte giovani. È definita la cessione in prestito secco di Cristina Librán al Servette Women, operazione pensata per garantire continuità e crescita alla classe spagnola. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

