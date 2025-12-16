Tolleranza zero della Questura espulsi tre stranieri pericolosi
La Questura di Frosinone ha adottato un’azione decisa contro comportamenti pericolosi, espellendo tre stranieri considerati a rischio per la sicurezza pubblica. Questa misura rientra nella strategia di tolleranza zero per garantire la tutela dei cittadini e mantenere l’ordine nel territorio.
Azione decisa della Questura di Frosinone in materia di sicurezza pubblica e controllo del territorio. A seguito di un'accurata istruttoria condotta dall'Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato, sono stati eseguiti tre distinti provvedimenti di allontanamento e rimpatrio nei confronti di. Frosinonetoday.it
SANREMO CITTADINI CHIEDONO TOLLERANZA ZERO CONTRO GLI ABUSIVI
Tolleranza zero in piazza Duomo, invasa dalle auto - Piazza Duomo invasa dalle auto, dentro e fuori dagli spazi destinati al parcheggio: auto ovunque lasciate in maniera incivile e disordinata che diventano pericolose anche a motore spento ... ilsecoloxix.it
autista aggredito sulla linea 10: trieste trasporti annuncia tolleranza zero Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook
#COMO Con la Lega al Governo TOLLERANZA ZERO contro questi criminali (guarda caso stranieri). x.com
