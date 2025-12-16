Tolleranza zero della Questura espulsi tre stranieri pericolosi

La Questura di Frosinone ha adottato un’azione decisa contro comportamenti pericolosi, espellendo tre stranieri considerati a rischio per la sicurezza pubblica. Questa misura rientra nella strategia di tolleranza zero per garantire la tutela dei cittadini e mantenere l’ordine nel territorio.

Azione decisa della Questura di Frosinone in materia di sicurezza pubblica e controllo del territorio. A seguito di un'accurata istruttoria condotta dall'Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato, sono stati eseguiti tre distinti provvedimenti di allontanamento e rimpatrio nei confronti di.

