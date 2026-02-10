Open Var non c’era fallo su Vergara Il Var non doveva richiamare Massa l’arbitro al video deve avere la mente aperta

Il match tra Genoa e Napoli ha acceso nuovamente le polemiche sul VAR. Dopo il rigore assegnato al Napoli per un fallo di Cornet su Vergara, gli arbitri sono finiti sotto scrutinio. In studio, Dino Tommasi ha difeso la decisione, affermando che non c’era fallo e che il VAR non avrebbe dovuto richiamare Massa. Dice che l’arbitro al video deve avere la mente più aperta e lasciar correre situazioni come questa. La discussione resta aperta, anche tra tifosi e addetti ai lavori.

Open Var sull’episodio del rigore assegnato al Napoli a Genova per fallo di Cornet su Vergara. In studio, a rappresentare Rocchi e gli arbitri, c’è Dino Tommasi. Mostrano le immagini dell’episodio con gli addetti al Var che subito propendono per il rigore, richiamano Massa che assegna la massima punizione. Dice Federica Zille: In sala Var sono subito netti, Cornet pesta il collo del piede di Vergara ed è rigore. Risponde Tommasi: “In sala Var Di Bello e Fabbri si fanno attirare dal contatto tra Cornet e il collo piede di Vergara. In verità, è una semplice presa di posizione, un movimento del tutto accidentale di Cornet, non c’è assolutamente fallo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

In questa puntata di Open Var si analizzano le decisioni arbitrali su un rigore non concesso a Hojlund, evidenziando come il VAR avrebbe dovuto intervenire.

