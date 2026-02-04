Sostenibilità Piunti Conou | Raccolta e rigenerazione olio usato eccellenza Made in Italy

In Italia, il Consorzio Conou si distingue per la sua attività di raccolta e rigenerazione dell’olio minerale usato. Ogni anno, il consorzio recupera quasi tutto l’olio usato nel paese, rigenerandolo al 98%. Si tratta di un esempio concreto di come si possa fare economia circolare, riducendo lo spreco e riutilizzando materiali già utilizzati. Piunti, rappresentante del Conou, sottolinea che questa pratica rappresenta un’eccellenza del Made in Italy, che unisce sostenibilità e innovazione.

Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - "Il Consorzio è un'eccellenza di economia circolare, raccoglie la totalità dell'olio minerale usato italiano e lo rigenera al 98%". Così Riccardo Piunti, presidente del Conou – Consorzio nazionale degli oli minerali usati – ha spiegato a Roma la forza e la peculiarità del Consorzio, intervenendo al Terzo Forum nazionale 'L'Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy', promosso da Legambiente. L'evento ha riunito istituzioni, aziende e stakeholder della green economy per discutere le strategie di rilancio industriale e sostenibile del Paese. “Le medie di altri paesi avanzati sono circa la metà di questo risultato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

