Rider sfruttati Foodinho e Glovo sotto inchiesta per caporalato

La Procura di Milano ha aperto un’indagine contro Foodinho, la società di consegne controllata da Glovo. Si indaga su presunti casi di sfruttamento dei rider e caporalato. Gli inquirenti vogliono capire se i lavoratori sono stati costretti a orari e condizioni di lavoro ingiuste. La notizia ha già fatto scattare diverse reazioni nel settore e tra i rappresentanti dei lavoratori.

La Procura di Milano ha aperto un'indagine su Foodinho, la società italiana di delivery controllata dal colosso spagnolo Glovo, per presunti casi di sfruttamento dei rider e caporalato. Circa 40.000 lavoratori impiegati in tutta Italia potrebbero aver percepito retribuzioni al di sotto della soglia di povertà, secondo quanto emerso dalle prime indagini condotte dal pm Paolo Storari. L'inchiesta, che si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulle condizioni lavorative nel settore del delivery, mira a fare luce sulle dinamiche contrattuali e sulle effettive retribuzioni dei rider, spesso impiegati con modalità che ne precarizzano l'esistenza e ne limitano i diritti.

