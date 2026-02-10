Ricordo foibe la cerimonia alla Camera

Questa mattina alla Camera si è svolta una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe. Un momento di commemorazione dove rappresentanti istituzionali hanno ribadito l’importanza di mantenere vivo il ricordo, sottolineando che ricordare e tramandare è un dovere quotidiano. «Un atto di verità, amore e giustizia che non possiamo più rimandare», ha detto un oratore durante l’evento. La cerimonia ha coinvolto anche i familiari delle vittime, che hanno partecipato con commozione.

10.33 "Ricordare e tramandare è un atto di verità, amore e giustizia non più procrastinabile. Un atto che dobbiamo compiere tutti i giorni, per onorare la memoria ma anche affinché tali tragedie non si ripetano più".Così il presidente del Senato La Russa alla Camera nel Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. "Questa giornata contribuisca a rinnovare e rafforzare la memoria collettiva di un dramma che ci riguarda da vicino e non può più essere negato", ha detto il presidente della Camera Fontana.

