Foibe | martedì alla Camera cerimonia ' Giorno del Ricordo' con Mattarella e Meloni

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 10, nell'Aula di Montecitorio, si terrà la cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In apertura gli indirizzi di saluto del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, quindi gli interventi e le testimonianze di Toni Concina, Presidente onorario dell'Associazione Dalmati, Gianni Oliva, storico, Abdon Pamich, campione olimpico italiano. Nel corso dell'evento sarà proiettato un estratto del documentario “Il Marciatore”, tratto dal libro autobiografico di Pamich e sarà inoltre letto un passaggio del libro “Francesco Bonifacio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

