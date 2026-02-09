Foibe domani alla Camera cerimonia Giorno del Ricordo alla presenza di Mattarella e Meloni

Domani alle 10, nella Camera dei Deputati, si svolge la cerimonia per il Giorno del Ricordo. Alla celebrazione partecipano il presidente Sergio Mattarella e il presidente Giorgia Meloni. La sala si riempie di rappresentanti istituzionali, mentre si ricordano le vittime delle foibe. La manifestazione si tiene in un clima di rispetto e memoria.

(Adnkronos) – Domani alle ore 10, nell'Aula di Montecitorio si terrà la cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In apertura gli indirizzi di saluto del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, quindi gli interventi e le testimonianze di: Toni Concina, Presidente onorario dell'Associazione Dalmati, Gianni Oliva, storico, Abdon Pamich, campione olimpico italiano. Nel corso dell'evento sarà proiettato un estratto del documentario "Il Marciatore", tratto dal libro autobiografico di Pamich e sarà inoltre letto un passaggio del libro "Francesco Bonifacio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sono in programma domani a Imperia le celebrazioni ufficiali per la Giornata del Ricordo. L’appuntamento è fissato alle 9 ai Giardini Martiri delle Foibe dove ... facebook