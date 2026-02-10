La sentenza è arrivata questa mattina nel tribunale di Busto Arsizio. Quattro persone sono state condannate per aver ricettato i gioielli della moglie dell’ex allenatore di calcio. La decisione è stata presa dal giudice Roberto Falessi dopo una requisitoria del pubblico ministero Laura Martello. Le pene vanno dai 2 anni e 6 mesi fino a tre anni di reclusione.

. La sentenza in primo grado pronunciata oggi dal giudice del tribunale di Busto Arsizio (Varese) Roberto Falessi che, accogliendo le richieste del pubblico ministero Laura Martello, ha condannato i quattro imputati a pene comprese tra i 2 anni e 6 mesi e i tre anni. La vicenda ebbe inizio nel giugno 2017 quando l'ex mister di Milan, Juve e Real Madrid e consorte dimenticarono, di ritorno dalla Germania, un trolley su un marciapiede dell'aeroporto di Malpensa. Nel bagaglio erano contenuti preziosi per oltre 240mila euro tra orologi e bracciali Cartier, gioielli in platino e diamanti, un anello di Buccellati, collane di perle, due IPhone, un Apple watch e persino un Buddha in corallo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ricettarono i gioielli della moglie di Fabio Capello, tutti condannati

Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha recentemente commentato la squadra di Gian Piero Gasperini in un'intervista a Sportweek.

