Sua moglie deve venire in caserma poi convince l' anziano marito ad aprirgli casa e gli ruba tutti i gioielli

Si è spacciato per un finto carabiniere riuscendo così a rubare tutti i gioielli che una coppia di anziani aveva in casa. Il colpo è stato messo a segno in via Giovan Battista Giacomelli, zona Corea, nel pomeriggio di ieri, sabato 6 dicembre. Secondo quanto ricostruito, il truffatore, fingendosi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

MARITO : Lo hai finito ! Cosa pensi di fare ora ? MOGLIE : Questo e' un bellissimo pensiero , c'è' sempre un altro Quilt che deve essere fatto !? - facebook.com Vai su Facebook

La moglie di Paoli e la morte di Vanoni: «Non so come potrò dirlo a Gino. Doveva venire a trovarci tra qualche giorno» - Gino Paoli dorme profondamente, ancora non sa che se ne è andato uno dei grandi amori della sua vita. msn.com scrive

Gino Paoli saluta Ornella Vanoni con una foto. La moglie: «Doveva venire a trovarci, sarà dura per lui» - Quella fra Ornella Vanoni e Gino Paoli è stata una più potenti storie d'amore del panorama artistico italiano. Come scrive msn.com