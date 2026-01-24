Ad Ancona, il parco dedicato a Norma Cossetto, vittima delle foibe, è al centro di un dibattito pubblico. La figura di Cossetto suscita opinioni contrastanti, riflettendo le complesse interpretazioni storiche e politiche. Durante la recente seduta della commissione Toponomastica, l’assessora Antonella Andreoli ha illustrato le modalità di approvazione, evidenziando l’importanza di un confronto equilibrato e rispettoso delle diverse sensibilità sulla memoria storica.

ANCONA - «Oggi la commissione è abbastanza semplice». Con queste parole, ieri mattina, l’assessora Antonella Andreoli ha aperto la seduta della commissione Toponomastica chiamata ad esprimersi sull’intitolazione a Norma Cossetto, giovane vittima delle Foibe, del parco di via Sacripanti. Il clima teso «Le ultime parole famose» diremmo noi a posteriori, visto che la seduta si è rapidamente scaldata fino a diventare uno scontro storiografico a viso aperto tra la maggioranza di centrodestra e l’opposizione di centrosinistra. «Divisiva»: così ha definito la figura di Cossetto la capogruppo del Partito Democratico Susanna Dinni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ancona, un parco a Norma Cossetto, vittima delle Foibe: «Figura divisiva, lei era fascista e pure razzista»

Leggi anche: Una via dedicata a Norma Cossetto, Messina rende omaggio alla martire delle Foibe

Leggi anche: Foibe, Comitato 10 Febbraio: “A Firenze distrutta la targa dedicata a Norma Cossetto”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Ancona d’inverno, il fascino dell’Adriatico; Il sogno in quattro mosse. Identità, mare, parco e storia. Premio da un milione di euro; Parco intitolato a Norma Cossetto, polemica in Commissione ad Ancona; Capitale della Cultura 2028, Ancona è finalista. La gioia di Daniele Silvetti: Riconosciuta la forza identitaria della città con il mare.

Ancona, un parco a Norma Cossetto, vittima delle Foibe: «Figura divisiva, lei era fascista e pure razzista»«Le ultime parole famose» diremmo noi a posteriori, visto che la seduta si è rapidamente scaldata fino a diventare uno scontro storiografico a viso aperto tra la maggioranza di centrodestra e ... corriereadriatico.it

Parco intitolato a Norma Cossetto, polemica in Commissione ad AnconaPolemica in Commissione toponomastica del Comune di Ancona per l'intitolazione di un parco della città a Norma Cossetto, uccisa e infoibata nel 1943 in Istria e insignita della medaglia d'oro al valor ... ansa.it

Era il 2015 quando la violenza avvenne in un parco pubblico di Ancona - facebook.com facebook