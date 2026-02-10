Sigfrido Ranucci si scaglia contro la massoneria, tirandola in ballo in un tentativo evidente di influenzare il voto sul referendum sulla giustizia. Le sue dichiarazioni sono state percepite come un’ultima mossa per cercare di convincere gli italiani a dire sì, ma molti non ci credono. La polemica si accende, mentre il dibattito si fa più acceso tra chi difende e chi critica le accuse del giornalista.

Ci mancava la massoneria. Sigfrido Ranucci le sta tentando tutte pur di evitare la vittoria del sì al referendum sulla giustizia. Un obiettivo ormai palese, visto che il conduttore di Report l'11 gennaio scorso è sceso in campo con il Fronte del no, con un comizio sul palco della kermesse al termine del quale ha sussurrato all'orecchio della segretaria dem Elly Schlein e del leader grillino Giuseppe Conte. Da lì tutti i tentativi di gettare fango sulla riforma voluta da Carlo Nordio. Tra questi la fake news di Microsoft Ecm, il software di controllo da remoto spacciato come un Grande Fratello e smentito perfino dalle Procure che hanno approfondito la questione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Report, Ranucci tira in ballo i massoni: l'ultima panzana per affossare il "Sì"

Approfondimenti su Ranucci Massoni

Il caso Report coinvolge l'agenzia cyber Gela e l'Anm, che chiede trasparenza sul sistema Microsoft Ecm.

Sigfrido Ranucci annuncia la fine di Report con un messaggio di saluto ai telespettatori.

Ultime notizie su Ranucci Massoni

