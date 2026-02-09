Report chiude i saluti finali di Sigfrido Ranucci | Questa era la nostra ultima puntata

Sigfrido Ranucci annuncia la fine di Report con un messaggio di saluto ai telespettatori. Dopo tanti anni, il noto programma d’inchiesta chiude i battenti. Ranucci dice che quella di ieri è stata l’ultima puntata e saluta il pubblico con parole semplici, senza troppi giri di parole. La decisione ha sorpreso molti, considerando il successo e la popolarità dello show. Ora si aspettano eventuali spiegazioni o motivazioni ufficiali da parte della Rai.

Si spengono i riflettori su uno dei programmi più seguiti, discussi e "processati" della televisione italiana. Con un messaggio tanto breve quanto perentorio, Sigfrido Ranucci ha messo il punto finale all'esperienza di Report nella serata dell'8 febbraio 2026. Un congedo che arriva quasi in sordina, senza lunghe celebrazioni, ma affidato a poche righe sui suoi canali social ufficiali: "Era la nostra ultima puntata. Grazie per averci seguito. Vi voglio bene. La replica in onda sabato alle 16.45 circa". Un'edizione tra inchieste e carte bollate. La chiusura del programma non arriva per un calo di interesse, ma dopo una stagione vissuta costantemente sul filo del rasoio e per lasciare spazio, comunque, a Presadiretta di Riccardo Iacona.

