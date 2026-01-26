Il caso Report coinvolge l'agenzia cyber Gela e l'Anm, che chiede trasparenza sul sistema Microsoft Ecm. Nonostante le smentite di Ranucci e la dimostrazione che il sistema si attiva solo con dati di accesso dei magistrati, l'Anm rivolge critiche al governo. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione e sulla privacy dei dati giudiziari, richiedendo chiarimenti ufficiali e approfondimenti tecnici.

Mentre persino lo stesso Ranucci smentisce Report, provando che il sistema Microsoft Ecm - al centro delle polemiche - si attiva solo con i dati di accesso dei magistrati e non spiava le toghe, l'Anm va all'attacco del governo chiedendo chiarezza. "L'inchiesta di Report sulla sicurezza informatica dei sistemi utilizzati da tutti i magistrati italiani porta pesanti interrogativi e desta grave preoccupazione", dice la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati, "Emergono profili di criticità rilevanti rispetto alla sicurezza e alla riservatezza, rimasti finora senza alcuna significativa spiegazione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Caso Report, l'agenzia cyber gela l'Anm che tira in ballo Nordio

L'agenzia cyber ha smentito le accuse di utilizzo di software spia contro l'Anm, evidenziando che il sistema Microsoft Ecm si attiva esclusivamente con i dati di accesso dei magistrati.

