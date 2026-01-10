Il report riferisce che Gasparri ha annunciato l’intenzione di portare la vicenda Bellavia all’attenzione dell’Antimafia. La comunicazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra esponenti politici e accuse reciproche, evidenziando l’importanza di un approfondimento istituzionale sulla questione. La vicenda rimane al centro del dibattito pubblico, con implicazioni che richiedono una valutazione accurata da parte delle autorità competenti.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Le parole di Ranucci sono ridicole. Parla lui di macchina del fango altrui quando è un impastatore ben noto alle cronache. Preso con le mani nel sacco della vicenda Bellavia, risponde con insulti e minacce. Non mi farò intimidire da costui e da nessuno. Abbiamo resistito a ben altre ondate di menzogne e di violenza. Lui e Mondani hanno detto bugie sul caso Lo Porto e su altro. Porteremo la vicenda Bellavia nella commissione Antimafia nei prossimi giorni così come nel frattempo ho fatto una denuncia presso la Procura della Repubblica di Milano affinché questa vicenda, si apra o non si apra il fascicolo su Bellavia, abbia una soluzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Report: Gasparri, 'porteremo vicenda Bellavia in Antimafia'

