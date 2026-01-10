Micro ferite emotive nelle relazioni | i segnali invisibili che riducono autostima e valore personale
Le micro ferite emotive nelle relazioni sono segnali sottili ma persistenti che, attraverso commenti, omissioni o battute apparentemente innocue, possono influire sulla propria autostima e sul senso di valore personale. Questi segnali invisibili, anche se spesso trascurati, si accumulano nel tempo, incidendo sulla percezione di sé. Riconoscerli è fondamentale per mantenere un equilibrio emotivo e rafforzare la propria identità.
Soi, omissioni, battute «innocue» che scivolano via in pochi secondi ma restano nella mente a lungo. Le micro-ferite emotive passano spesso inosservate ma in realtà hanno un impatto profondo sul modo in cui ci percepiamo. E imparare a riconoscerle è già una forma di cura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
