Age gap couple | perché le relazioni con differenza d’età spopolano sui social

Le coppie con differenza d’età sono ovunque sui social. Molti utenti seguono e condividono video di coppie con anni di differenza che mostrano momenti di vita quotidiana. Il fenomeno è diventato virale, attirando l’attenzione di giovani e meno giovani. La moda di mettere in mostra queste relazioni cresce giorno dopo giorno, alimentata anche da influencer e creator che trovano nel tema un modo per farsi notare. La domanda che molti si fanno è: perché questa tendenza prende così piede?

Se usi abitualmente TikTok o Instagram probabilmente ti sarai imbattuta nel trend del momento: #agegapcouple. Di cosa si tratta esattamente? Sono contenuti che ritraggono coppie formate da un uomo più grande rispetto alla donna. Ma perché incuriosiscono, dividono e fanno discutere? Perché spopolano reel e video con relazioni con una differenza d’età significativa e cosa c’è oltre i social? In questo articolo non vogliamo fare una lista dei pro e dei contro di un certo tipo di relazione o cosa è “giusto” o “sbagliato”. Quello che troverai in questo articolo è una lettura del fenomeno da un punto di vista relazionale e culturale, per provare a capire cosa ci attira di questo tipo di coppia sui social e cosa rimane invisibile nel . 🔗 Leggi su Dilei.it

