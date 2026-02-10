Regole Ue e rinnovabili gonfiano le bollette di famiglie e imprese

A gennaio le bollette di famiglie e imprese sono aumentate, anche se il gas costa meno dell’idroelettrico. Le regole europee e il settore delle rinnovabili fanno salire i prezzi dell’energia, ma alcuni si chiedono se il sistema funzioni davvero o se ci siano speculazioni. La situazione resta complicata e poco chiara.

Tutti accusano il gas. Ma a gennaio i suoi prezzi sono stati più bassi di quelli dell'idroelettrico. Segno che il sistema che determina il valore dell'energia non funziona, oppure c'è chi ne approfitta. O entrambe le cose. Il tanto atteso decreto bollette sta per arrivare, ha confermato Giorgia Meloni in tv qualche sera fa. Meloni ha detto che il decreto, che dovrebbe passare in consiglio dei ministri già domani, punta a ridurre strutturalmente il costo dell'energia con diversi interventi di sostanza.

