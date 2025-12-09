Fico proclamato presidente della Campania | tiene per se la delega alla sanità e prepara il primo schiaffo a De Luca

Roberto Fico è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Campania. Stamani la proclamazione in Corte d’Appello e la prima, vera notizia: terrà per se la delega alla sanità, che il suo predecessor e, Vincenzo De Luca, reclamava per la sua lista, “A testa alta”. Le parole di Fico. “ E’ un momento emozionante, grazie alle cittadine e ai cittadini che hanno voluto esprimere un voto netto, che ci dà una grande responsabilità, tutto quello che dobbiamo fare è seguire in ogni processo, scelta, nomina, procedimento, il faro dell’etica pubblica, che fa sì che ci sia giustizia sul territorio per tutti e tutte”, ha detto Fico nel primo passaggio del suo intervento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

