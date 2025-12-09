Fico proclamato presidente della Campania | tiene per se la delega alla sanità e prepara il primo schiaffo a De Luca
Roberto Fico è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Campania. Stamani la proclamazione in Corte d’Appello e la prima, vera notizia: terrà per se la delega alla sanità, che il suo predecessor e, Vincenzo De Luca, reclamava per la sua lista, “A testa alta”. Le parole di Fico. “ E’ un momento emozionante, grazie alle cittadine e ai cittadini che hanno voluto esprimere un voto netto, che ci dà una grande responsabilità, tutto quello che dobbiamo fare è seguire in ogni processo, scelta, nomina, procedimento, il faro dell’etica pubblica, che fa sì che ci sia giustizia sul territorio per tutti e tutte”, ha detto Fico nel primo passaggio del suo intervento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Bussola TV. . Napoli, proclamato il neo presidente della Regione Campania Roberto Fico, le sue prime parole: "Grande emozione, lavoreremo sulla qualità. Mettiamo in campo in 5 anni azioni concrete." - facebook.com Vai su Facebook
Fico proclamato presidente martedì cronachesalerno.it/fico-proclamat… cronachesalerno.it/fico-proclamat… Vai su X
Campania, Roberto Fico proclamato presidente: “Il nostro faro sarà l’etica pubblica” - Roberto Fico è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Campania con 1. Lo riporta infocilento.it