Consiglio passa la mozione dell' opposizione di discutere e condannare la violenza contro forze dell' ordine

Durante l’ultimo consiglio comunale, l’opposizione ha presentato una mozione per condannare la violenza contro le forze dell’ordine. La proposta non è passata, anche se era considerata importante, e ora si attende l’iter burocratico normale. Nel frattempo, si è discusso anche di una mozione urgente sui cantieri di San Sisto, richiesta dai commercianti preoccupati per lo stato di alcune aree. La politica resta divisa su questi temi, con le opposizioni ferme sulla loro posizione e il centrodestra che si concentra sulla condanna di atti violenti.

La discussione urgente prevista per la prossima seduta del consiglio comunale. Il centrosinistra: "Solidarietà piena ai poliziotti aggrediti" Se la mozione urgente sui cantieri di San Sisto, dopo il grido d'allarme dei commercianti, nell'ultimo consiglio non è passata (seguirà l'iter burocratico classico), quella sempre del centrodestra (in prima linea Fratelli d'Italia, che ha per oggetto "Condanna di gravi atti di violenza e solidarietà alle forze dell'ordine") è stata invece approvata con 29 voti, quasi all'unanimità dell'assemblea, dopo il sì anche della maggioranza di centrosinistra più civici.

