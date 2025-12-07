Arriva il ko dopo quasi due mesi | il Faenza perde di misura a Pietracuta
Si interrompe la serie positiva del Faenza, battuto in trasferta dal Pietracuta, vittorioso 3-2. Uno stop che lascia molto rammarico in casa biancoazzurra perché due gol dei padroni di casa sono arrivati su ingenuità dei faentini, bravi poi a reagire e a sfiorare il pareggio che non sarebbe stato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Domenica 14 dicembre il Faenza concluderà il girone di andata con la capolista Ars et Labor Ferrara allo stadio "Bruno Neri" (ore 14.