Arriva il ko dopo quasi due mesi | il Faenza perde di misura a Pietracuta

Ravennatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si interrompe la serie positiva del Faenza, battuto in trasferta dal Pietracuta, vittorioso 3-2. Uno stop che lascia molto rammarico in casa biancoazzurra perché due gol dei padroni di casa sono arrivati su ingenuità dei faentini, bravi poi a reagire e a sfiorare il pareggio che non sarebbe stato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

