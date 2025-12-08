Reinhart regala la vittoria alla Reggiana dopo 41 giorni | 1-0 a Mantova
Tre punti vitali: la Reggiana segna, resiste, resiste anche negli 8 minuti di recupero in una gara dove è successo di tutto e dopo oltre un mese (e quattro partite) torna a vincere e lo fa nel difficile campo del Mantova. La classifica migliora: quota 20 punti, al pari dell’Empoli che è nei playoff, e a +6 sui playout. Il gol decisivo nell’1-0 è una perla: un tiro all’incrocio di Reinhart da fuori area. Due episodi Var hanno scaldato la partita. Al 10’ annullato un gol a Gondo per un presunto tocco di mano (impercettibile e casuale): anche dalle immagini non c’è alcuna chiarezza, e nessuno in campo se n’era accorto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
