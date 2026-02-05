Referendum sulla Giustizia 22-23 marzo Ladispoli a caccia di scrutatori

L’amministrazione di Ladispoli cerca volontari per fare gli scrutatori ai prossimi referendum sulla Giustizia, che si terranno il 22 e 23 marzo. L’Ufficio Elettorale invita i cittadini a mettersi a disposizione, spiegando che si può dare una mano in questa importante occasione. Chi vuole partecipare può già chiedere informazioni e iscriversi, aiutando così a garantire lo svolgimento regolare delle operazioni di voto.

Ladispoli, 5 febbraio 2026 – L’Amministrazione informa che l’Ufficio Elettorale del Comune di Ladispoli intende verificare la disponibilità a svolgere il ruolo di scrutatore in occasione del prossimo referendum sulla Giustizia, previsto per il 22-23 marzo. La manifestazione di disponibilità non dà diritto alla nomina che, in ogni caso, spetta alla Commissione elettorale comunale. Come candidarsi e scadenze. I componenti dei seggi saranno impegnati nella giornata di sabato 21 marzo 2026 (costituzione del seggio), di domenica 22 marzo (dalle 7 alle 23) e lunedì 23 marzo (dalle 7 fino alla conclusione dello spoglio).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Questa mattina il Comune di Fiumicino ha aperto le candidature per diventare scrutatore ai referendum sulla giustizia di marzo.

A Chieti, si aprono le iscrizioni per gli aspiranti scrutatori in vista del referendum popolare confermativo della legge costituzionale previsto il 22 e 23 marzo 2026.

