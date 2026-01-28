Referendum | Magi ' con no a voto fuori sede dal governo schiaffo a milioni di italiani'
Il voto fuori sede per il referendum sulla giustizia diventa motivo di scontro tra governo e opposizioni. Magi denuncia che il governo e la maggioranza hanno respinto tutti gli emendamenti proposti, lasciando milioni di italiani all’esterno del sistema di voto. La questione si fa sempre più calda e rischia di mettere a dura prova il rapporto tra politica e cittadini.
Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Governo e maggioranza hanno bocciato tutti gli emendamenti delle opposizioni sul voto fuorisede per il referendum sulla giustizia. Una scelta che rende evidente come il governo abbia paura della democrazia e dei diritti, ed é uno schiaffo a tutti quei milioni di italiani che lavorano e studiano fuori dalla regione di residenza”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, firmatario del primo emendamento depositato in commissione sul voto fuorisede in vista del referendum del 22-23 marzo. “Tra l'altro, con questo voto, governo e maggioranza contraddicono loro stessi: da presidente del Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza avevo incontrato a Palazzo Chigi con i comitati degli altri referendum il ministro dell'Interno Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano e avevamo ottenuto per la prima volta nel nostro Paese la possibilità di esercitare il voto fuori sede non solo per gli studenti ma anche per i lavoratori, oltre che per motivi di cura", spiega Magi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Referendum VotoFuoriSede
Referendum Giustizia, Boccia: Grave che Governo blocchi voto ai fuori sede – Il video
Questa mattina, il ministro Boccia ha criticato il governo per aver bloccato il voto ai fuori sede durante il referendum sulla giustizia.
Riforme: Magi, 'per voto ai fuori sede i tempi ci sono, al voto emendamento in commissione'
Il deputato Magi ha affermato che, riguardo alla possibilità di votare per i fuori sede, i tempi tecnici necessari sono sufficientemente maturi.
Ultime notizie su Referendum VotoFuoriSede
Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia: cosa si vota e quando; Referendum giustizia, il Sì propone Corona come testimonial, Carofiglio: Non mi sorprenderebbe; 150 sindaci si schierano contro il Referendum Giustizia: Non affronta i veri problemi; Referendum, la discesa in campo di Zuppi e della Cei: ai cattolici si chiede di andare a votare per l'indipendenza della magistratura.
Referendum: Magi, 'con no a voto fuori sede dal governo schiaffo a milioni di italiani'Roma, 28 gen (Adnkronos) - Governo e maggioranza hanno bocciato tutti gli emendamenti delle opposizioni sul voto fuorisede per il referendum sulla giustizia. Una scelta che rende evidente come il gov ... iltempo.it
Cosa dicono i sondaggi sul referendum sulla riforma della giustiziaGli ultimi davano il Sì molto avanti, ora ne è stato diffuso uno secondo cui la situazione sarebbe più equilibrata ... ilpost.it
Cinque milioni di cittadini rischiano di restare fuori dal voto del Referendum. E il Governo deve spiegarci perché. Già domani il Parlamento avrà l’occasione di votare gli emendamenti Magi e Madia in Commissione e introdurre il voto fuorisede al referendum gi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.