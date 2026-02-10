Referendum Marina Berlusconi | voto sì mercato nomine vergognoso

Marina Berlusconi si schiera apertamente a favore del referendum del 22-23 marzo. In un’intervista, spiega che voterà Sì non per il cognome o per partito, ma perché ritiene sia la scelta giusta. La sua posizione arriva in un momento di grande attenzione politica e di polemiche sul mercato delle nomine.

Roma, 10 feb. (askanews) – “Al referendum del 22-23 marzo prossimi voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta”. E’ quanto afferma Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, in un’intervista al Corriere della sera. “A questo dovrebbero servire i referendum – spiega – a votare sui contenuti, non in base alle appartenenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera ‘terzietà’ dei giudici.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Marina Berlusconi ha deciso di votare sì al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo.

