Marina Berlusconi si schiera pubblicamente a favore del Sì nel referendum. Attraverso un’intervista al Corriere della Sera, la figlia di Silvio Berlusconi ha detto chiaramente che voterà sì, perché pensa che sia la scelta giusta. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande attesa e potrebbe influenzare l’orientamento di alcuni elettori.

Marina Berlusconi, dalle pagine del Corriere della sera, ha reso pubblica la sua intenzione di voto sul referendum: “Voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta”. La figlia del Cavaliere, oggi a capo di Mondadori, ha sottolineato questo è lo scopo dei referendum, ossia “a votare sui contenuti, non in base alle appartenenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo” perché “la separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera "terzietà" dei giudici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, Marina Berlusconi in campo: "Voterò sì, è la cosa giusta"

Approfondimenti su Marina Berlusconi Referendum

Marina Berlusconi ha deciso di votare sì al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo.

Paolo Berlusconi ha annunciato che voterà sì al prossimo referendum, motivando la sua scelta con l’appoggio di Silvio Berlusconi e il ritenuto bisogno di migliorare il funzionamento della giustizia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Marina Berlusconi Referendum

Argomenti discussi: Referendum giustizia, Marina Berlusconi: come voterà la presidente di Fininvest e perché; Referendum, Marina Berlusconi in campo: Voterò sì, è la cosa giusta; Marina Berlusconi: Giustizia condizionata da un mercato di nomine. Da Trump legge del più forte, prevaricazione, affarismo; Il Sì di Marina Berlusconi al referendum: Per spezzare un giogo che soffoca tutti, per la terzietà dei giudici.

Il Sì di Marina Berlusconi al referendum: Per spezzare un giogo che soffoca tutti, per la terzietà dei giudiciLa presidente di Fininvest, primogenita di Silvio Berlusconi, parla di occasione irripetibile, perché c’è una ... huffingtonpost.it

Marina Berlusconi boccia Trump: «Vuole cancellare le regole e la chiama libertà. Corona? Più che falsissimo è noiosissimo»La presidente di Fininvest Marina Berlusconi ha parlato al Corriere della Sera in una lunga intervista in cui ha espresso le sue opinioni sulla politica, sul referendum e anche sulla ... leggo.it

Il Sì di Marina Berlusconi al referendum: "Per spezzare un giogo che soffoca tutti, per la terzietà dei giudici" x.com

Il leader di Azione rilancia l’idea di un centro decisivo, aperto a riformisti del Pd, Forza Italia, PiùEuropa e area popolare. Condivide l’agenda liberale di Marina Berlusconi, boccia Green Deal e campo largo, e avverte: senza una svolta europeista l’Italia resta f facebook