Referendum la giudice per No insulta Donzelli Viene scoperta e abbandona i social

La giudice campana, coinvolta in un caso di commenti ai limiti del rispetto, ha insultato l’onorevole Donzelli sui social. Dopo la scoperta, ha scelto di abbandonare i social e di non commentare più la vicenda. La sua reazione ha suscitato molte polemiche e ha aperto un dibattito sulla responsabilità di chi si esprime online.

Probabilmente quel giudice farebbe bene a chiarire. Perché la sua storia ha qualcosa di incredibile. Protagonisti una magistrata campana, impegnata come Gip nel tribunale di Nocera Inferiore. Una donna che decide, dunque. Con tanto di pagina Facebook con nomignolo nemmeno di tanta fantasia e fotografie in realtà a far capire di chi si tratta, anche con una certa facilità. Poi, un parlamentare da attaccare, denigrare, deridere. In questo caso Giovanni Donzelli, autorevole dirigente di Fratelli d'Italia. La signora non mira basso. Del resto, è una di quelli imparziali, come si dice. Quell'account potrebbe essere di chiunque, se non ci fossero le immagini.

