Topo Gigio Il giudice campano contro il referendum insulta Donzelli

Il dibattito sul referendum sulla separazione delle carriere si infiamma ancora di più. Il giudice campano, che si oppone alla consultazione, ha insultato pubblicamente Donzelli, alimentando le tensioni tra i sostenitori del sì e del no. La data rimane il 22 e 23 marzo, mentre i due fronti continuano a confrontarsi con parole dure, in attesa che siano gli italiani a decidere.

Il tentativo di spostare il voto del referendum per la separazione delle carriere, confermato invece per il 22 e 23 marzo, ha ulteriormente inasprito la “battaglia” tra i comitati del “sì” e del “no”: ognuno porta avanti le sue ragioni in attesa che siano gli italiani a stabilire se questa riforma dovrà esserci o meno. Una parte dei giudici è schierata per il “no”, quindi rifiuta l’idea che possa esserci separazione tra le carriere, mentre un’altra parte, probabilmente ugualmente nutrita ma più silenziosa, vorrebbe invece che si procedesse in questa direzione. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un post Facebook (pubblicato privatamente e solo per chi amici) riconducibile al profilo di una nota gip operante a Torre Annunziata, che usa parole non proprio gentili nei confronti dell’onorevole Giovanni Donzelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Topo Gigio". Il giudice campano contro il referendum insulta Donzelli Approfondimenti su Topo Gigio Topo Gigio per la prima volta a teatro: nasce “Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour” Topo Gigio, il celebre personaggio italiano amatissimo sin dagli anni Sessanta, debutta per la prima volta a teatro con lo spettacolo Pieraccioni, la gag ‘contro’ Carlo Conti a Sanremo: “Topo Gigio, Sandokan, manca solo…” Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello si sono divertiti a prendere in giro Carlo Conti durante l’ultima edizione di Sanremo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Topo Gigio Topo Gigio il Musical: intervista al regista Maurizio ColombiLa storia del celebre pupazzo italiano arriva a teatro: fantasia, musica e un cast d’eccezione nel nuovo musical diretto da Maurizio Colombi MILANO - La ... lopinionista.it Topo Gigio il Musical, intervista al regista Maurizio Colombi: Una fiaba che parla al cuoreMaurizio Colombi racconta Topo Gigio il Musical: Genova, poi Milano e Roma. Cast con Milena Miconi e Sergio Friscia, le date degli show ... tvblog.it Spero non sia vero. Alcuni amici campani mi stanno segnalando questa pericolosa fomentatrice di odio in rete. Non mi colpisce tanto lo stile o il tentativo di offendermi (tentativo fallito perché Topo Gigio è simpaticissimo) ma la teoria illiberale per cui compito d facebook Sanremo, Pieraccioni chiama Panariello: “Conti è impazzito, dopo Topo Gigio invita Sandokan! E noi” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.