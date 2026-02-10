Referendum giustizia Donzelli contro la giudice napoletana | Io Topo Gigio? Lei fomentatrice di odio in rete

La campagna sul referendum giustizia si fa sempre più calda, anche sui social. Donzelli attacca la giudice napoletana, chiamandola “fomentatrice di odio in rete” e paragonandola a Topo Gigio. La polemica tra i sostenitori delle diverse posizioni aumenta, con scambi di battute che alimentano il clima già acceso.

La campagna sul referendum giustizia entra nel vivo e si sposta anche sui social, dove il confronto tra favorevoli e contrari si fa sempre più acceso. L'ultimo episodio vede contrapposti il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e la giudice Emanuela Cozzitorto, magistrato in servizio presso l'ufficio gip del tribunale di Torre Annunziata. Al centro della polemica, un post pubblicato sul profilo privato della magistrata e successivamente rimosso, che ha innescato una reazione politica immediata. Il post e la replica del deputato. Dallo screenshot diffuso dallo stesso Donzelli, il contenuto social paragonava il parlamentare a Topo Gigio, accompagnando l'immagine con la frase: «Sono loro la migliore propaganda per il no», in riferimento alla consultazione sulla legge Nordio.

Il dibattito sul referendum sulla separazione delle carriere si infiamma ancora di più.

Topo Gigio, il celebre personaggio italiano amatissimo sin dagli anni Sessanta, debutta per la prima volta a teatro con lo spettacolo

Referendum giustizia, Donzelli contro il giudice napoletano: Io Topo Gigio? Lei fomentatrice di odio in reteLa campagna sul referendum giustizia entra nel vivo e si sposta anche sui social, dove il confronto tra favorevoli e contrari si fa sempre più acceso. thesocialpost.it

Referendum, la giudice per No insulta Donzelli. Viene scoperta e abbandona i socialProbabilmente quel giudice farebbe bene a chiarire. Perché la sua storia ha qualcosa di incredibile. Protagonisti una magistrata campana, ... iltempo.it

Una certa “Manu Cozzi” dà del Topo Gigio a Giovanni Donzelli, deputato, responsabile dell’organizzazione del primo partito d’Italia, presenta come normale che la magistratura osteggi il Governo e tiene a far sapere di aver volutamente scritto “governo” con la x.com

