Referendum Avvocato Marco Siragusa | Ecco perché la riforma è salvifica per la Magistratura INTERVISTA

L’avvocato Marco Siragusa spiega perché la riforma proposta può cambiare le cose per la Magistratura. In un’intervista, dice che le paure di un giudice più timoroso nell’applicare le norme comunitarie in favore dei lavoratori precari della scuola sono infondate. Siragusa insiste che la riforma, al contrario, può portare benefici concreti per il sistema giudiziario e i cittadini.

“ Si dice che l’Alta Corte renderà il giudice civile più timoroso dei giudizi disciplinari se applicherà le norme comunitarie in favore dei lavoratori precari della scuola, ma questa è una grave inesattezza ”. L’avvocato Marco Siragusa, iscritto alla Camera penale di Trapani, della quale è già stato presidente, non condivide le argomentazioni del giudice Giuseppe Tango che avevamo raccolto nei giorni scorsi in un’intervista dedicata, in quella prima occasione, alle ragioni del No referendario alla Riforma della magistratura. L'articolo Referendum, Avvocato Marco Siragusa: “Ecco perché la riforma è salvifica per la Magistratura”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La riforma della magistratura e il referendum sulla separazione delle carriere stanno facendo discutere anche tra gli insegnanti.

La riforma Nordio potrebbe cambiare il volto della magistratura italiana.

