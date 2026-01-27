A Torino Aurora sgomberato un altro appartamento occupato abusivamente nel complesso sono 11 quelli liberati

Nei recenti interventi a Torino, sono stati sgomberati altri appartamenti occupati abusivamente, portando a un totale di 11 immobili liberati nel complesso di via Aosta 31. Questi interventi fanno parte delle operazioni di recupero degli immobili pubblici gestiti da Atc, volte a garantire la disponibilità di alloggi legittimi e a rafforzare la sicurezza urbana.

Un altro appartamento pubblico gestito da Atc e occupato abusivamente, dopo quelli sgomberati a inizio dicembre, è stato recuperato oggi, martedì 27 gennaio 2026, nel complesso di edilizia sociale di via Aosta 31 a Torino. L’intervento è stato condotto dalla polizia locale. I tecnici dell'agenzia sono intervenuti per mettere in sicurezza l’unità abitativa. “Ogni alloggio recuperato - commenta il presidente di Atc Maurizio Pedrini - segna un punto a favore del ripristino della legalità, in un’area della città in cui la richiesta di sicurezza da parte dei residenti è molto sentita”. “L’intervento di oggi - dichiara Maurizio Marrone, assessore regionale alla casa - è la prova che combattere le occupazioni abusive è possibile.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Torino Aurora

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Torino Aurora

Argomenti discussi: Sgombero ex Piscina Sempione Torino: blitz e piano riqualificazione 2026; Riqualificazione dell'ex Piscina Sempione, blitz all'alba tra sgomberi e demolizioni: Più sicurezza e dignità per Barriera.

A Torino è stato sgomberato il centro sociale AskatasunaGiovedì mattina a Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna, uno dei più noti in Italia (il nome in basco significa libertà). Lo sgombero è avvenuto in una situazione non del tutto ... ilpost.it

Sgomberato a Torino il centro sociale AskatasunaUna vasta operazione della polizia, cominciata all’alba a Torino con perquisizioni all’interno del centro sociale Askatasuna e nelle abitazioni di alcuni attivisti, sta proseguendo con lo sgombero ... internazionale.it

Stasera Mercoledì 21 al CafèNeruda Torino Circolo Arci Con Aurora Fornuto https://facebook.com/events/s/cafe-neruda-21-gennaio/1401153428387521/ - facebook.com facebook