Appartamento occupato abusivamente a Torino Regio Parco arrivano anche le forze dell' ordine

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri, domenica 21 dicembre 2025, un appartamento al secondo piano del palazzo pubblico, amministrato da Atc, di via Maddalene 34 a Torino è stato occupato abusivamente da una famiglia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno identificato gli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

