Nella mattinata di ieri, domenica 21 dicembre 2025, un appartamento al secondo piano del palazzo pubblico, amministrato da Atc, di via Maddalene 34 a Torino è stato occupato abusivamente da una famiglia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno identificato gli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Appartamento occupato abusivamente a Torino Regio Parco, arrivano anche le forze dell'ordine

Leggi anche: Sgomberato un appartamento occupato abusivamente a Torino Lucento, portati via anche veicoli abbandonati

Leggi anche: Case pubbliche, recuperato un appartamento occupato abusivamente da due anni a Torino Mirafiori Nord

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Appartamento occupato abusivamente a Torino Regio Parco, arrivano anche le forze dell'ordine; Anziana si trova la casa occupata da un uomo; Occupa un alloggio a Torino ma deve scontare quasi dieci anni di carcere, arrestato dalla polizia; Torino, duri scontri tra manifestanti e polizia alla manifestazione per Askatasuna.

Appartamento occupato abusivamente a Torino Regio Parco, arrivano anche le forze dell'ordine - Nella mattinata di ieri, domenica 21 dicembre 2025, un appartamento al secondo piano del palazzo pubblico, amministrato da Atc, di via Maddalene 34 a Torino è stato occupato abusivamente da una famigl ... torinotoday.it