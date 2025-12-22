Appartamento occupato abusivamente a Torino Regio Parco arrivano anche le forze dell' ordine
Nella mattinata di ieri, domenica 21 dicembre 2025, un appartamento al secondo piano del palazzo pubblico, amministrato da Atc, di via Maddalene 34 a Torino è stato occupato abusivamente da una famiglia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno identificato gli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
